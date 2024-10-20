Тренер «Ливерпуля» Слот едва не повторил рекорд Гвардиолы

«Ливерпуль» одержал десятую победу под руководством Арне Слота.

В воскресном матче Премьер-лиги «красные» обыграли в родных стенах «Челси» – 2:1. Слоту потребовалось всего 11 матчей, чтобы одержать с «Ливерпулем» десять побед во всех турнирах. Как отмечает Opta, только один тренер за всю историю достигал этого показателя быстрее в клубе Премьер-лиги – речь о Хосепе Гвардиоле, который выиграл все десять стартовых поединков у руля «Манчестер Сити».

Напомним, единственное поражение «Ливерпулю» в нынешней кампании нанёс «Ноттингем Форест», победивший на «Энфилде» с минимальным счётом.