Джеймс — о поражении «Ливерпулю»: «Счёт не отражает игру»

Защитник «Челси» Рис Джеймс поделился комментарием после поражения от «Ливерпуля» (1:2) в рамках восьмого тура чемпионата Англии.

— Мы движемся в правильном направлении. Счет не отражает игру. Мы еще в самом начале. Мы не так долго работаем с новым тренером, — сказал Джеймс Sky Sports.

Стоит отметить, что минувшая игра против Ливерпуля» стала первой для 24-летнего Джеймса в текущем сезоне. Напомним, защитник пропустил старт сезона из-за травмы.

После поражения «Челси» откатился на пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В копилке команды Энцо Марески 14 зачетных баллов.

В следующем туре «синих» ждет домашняя встреча с «Ньюкаслом».