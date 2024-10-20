Мареска: «Челси» контролировал игру»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче с «Ливерпулем». Встреча восьмого тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 1:2.

— Игра была очень хорошей. Конечно, нам не нравится оставаться без очков. Я много раз бывал на «Энфилде», здесь всегда нелегко. Мы контролировали игру и по большей части доминировали в ней, но мы проиграли, поэтому недовольны, — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс.

После восьми туров «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в копилке 14 очков. В следующем туре столичный клуб примет на своем поле «Ньюкасл».