«Арсенал» может купить топ-форварда «Ювентуса»

Центрфорвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович может сменить Италию на туманный Альбион, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, в услугах 24-летнего сербского голеадора заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» давно ищут усиление в атаку и могут предпринять попытку подписать Влаховича. Рыночная стоимость серба оценивается в 65 миллионов евро, а его контракт со «старой синьорой» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Душан сыграл восемь поединков. Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей (три – с пенальти).