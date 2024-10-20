Кто помешал «Челси» не проиграть «Ливерпулю»

«Ливерпуль» в домашнем матче Премьер-лиги обыграл «Челси». Голы Салаха (с пенальти) и Кёртиса Джонса перевесили забитый мяч Николаса Джексона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило действия некоторых игроков «аристократов» в прошедшей встрече.

Статистика матча: владение мячом – 43:57, удары по воротам – 8:12, в створ – 5:2, угловые – 1:6.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ДЖЕДОН САНЧО – 3,0. Этот парень отыграл первый тайм – и всё на этом. Энцо Мареске нетрудно было решить, кого заменить в перерыве. Фланговый игрок Санчо не совершил ни одного навеса. Три раза из трёх потерял мяч в дриблинге, выиграл ноль единоборств из трёх. В общем, растворился на поле. Педру Нету вступил в игру вместо Санчо еуда резвее.

ОЛУВАТОСИН АДАРАБИОЙО – 3,5. В эпизоде со вторым голом «Ливерпуля», судя по всему, именно он должен был отвечать за Кёртиса Джонса, но пропустил старт того на замыкание. А ведь этот мяч стал решающим в плане исхода встречи. Хотя по обороне там немало вопросов и к Леви Колвиллу, ставшему виновником пенальти, и к Рису Джеймсу.

КОУЛ ПАЛМЕР – 4,5. От него вправе ожидать большего. Результативных действий прежде всего. Мадуэке подносил Палмеру снаряды в первом тайме, и тот не лучшим образом ими распоряжался. Накрывали Коула зачастую мерсисайдцы. Для сравнения, в этом матче он отдал одну ключевую передачу, а в предыдущем за «Челси» – против «Ноттингем Форест» – целых шесть.

Кирилл Иванцов