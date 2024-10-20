Звезда «Челси» Палмер назвал клуб, в котором может провести всю карьеру

Атакующий полузащитник Коул Палмер высказался касательно своей карьеры в лондонском «Челси».

«Провести всю карьеру в «Челси»? Могу себе это представить. «Челси» является вторым домом для меня. Сейчас я полностью посвящаю всего себя этой команде», - приводятся слова английского футболиста в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 22-летний игрок провел восемь поединков. Палмер записал на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач.

В восьмом туре чемпионата Англии «Челси» проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:2. После этой встречи «синие» занимают шестое место.