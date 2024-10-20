Пенальти Салаха, травма Жоты и победа «Ливерпуля»: «Челси» повержен на «Энфилде»

Центральный матч восьмого тура Английской премьер-лиги свёл между собой на «Энфилде» «Ливерпуль» и отстававший от него на четыре очка «Челси».

«Челси» открыл другую страницу своей истории с приглашением нового главного тренера. Энцо Мареска, которого сравнивают с Пепом Гвардиолой не только по внешности, придал «синим» хорошего старта в Премьер-лиге. Не совсем именно старта, но незадолго до отчётного матча «аристократы» выдали в чемпионате трёхматчевую победную серию. Перед паузой на сборные они, правда, чуть подпортили себе статистику, сыграв вничью с «Ноттингем Форест».

Говорят, «Ливерпуль» при Арне Слоте уже не тот, который был при Клоппе. Но если концентрироваться на результатах, то при Клоппе у «красных» было только одно чемпионство за девять неполных сезонов. Пока что со Слотом «Ливерпуль» идёт, как обычно, в первой тройке. Матч с «Челси» мерсисайдцы начинали на втором месте таблицы только по той причине, что «Манчестер Сити» провёл свою игру восьмого тура раньше (и победил в ней).

На первых минутах мяч забрали под свой контроль «синие». Хозяева, в общем-то, смирились с такой картиной. Они кое-что знали (тут без грязных намёков). Просто мерсисайдцы были уверены в своих атакующих возможностях и чужих оборонительных дефектах. Вот Гакпо попытался у ворот «Челси» обокрасть Роберта Санчеса – не получилось. Зато через несколько минут «красные» всё равно забили. Только пришлось им до этого накрыть в своей штрафной перспективный удар Палмера с передачи Мадуэке.

Главный судья Джон Брукс назначил пенальти, когда Колвилл отправил возле своих ворот на газон Кёртиса Джонса, к которому отскочил мяч. Салах пробил с точки в пустую правую часть створа – Роберт Санчес завалился в другую (1:0). Тут же у «Ливерпуля» был заменён Жота, которому оказывали медицинскую помощь в начале матча. Гол Гакпо отменили из-за офсайда сделавшего «результативный» пас Салаха.

Инициатива вернулась к гостям. Мойсес Кайседо выводил по правому полуфлангу Николаса Джексона, который метил в ближнюю девятку, но не попал туда. На 45+ минутах «Ливерпуль» вроде получил право ещё на один пенальти, однако Брукс посмотрел видео и изменил решение. Роберт Санчес действительно сначала сыграл ногой в мяч, прежде чем снёс – кого? Да того же Джонса. Повезло ещё хозяевам в первом тайме, что Палмер не закрутил мяч в левую девятку, – с паса кого? Мадуэке.

На старте второго тайма события развивались стремительно. Кайседо запустил в прорыв Джексона, тот выбрался один на один и поразил правый угол. Сначала гол был отменён из-за офсайда, но видеопроверка поставила всё на свои места. Выставленная нога Конате обеспечила отсутствие в реальности «вне игры» у Джексона (1:1). Впрочем, «Ливерпуль» тут же вернул себе положительную разницу в счёте. На правом фланге Салах принял мяч от Собослаи и забросил в штрафную, а Джонс неловко (или, наоборот, ловко – дело вкуса) в два касания переправил мяч в правый угол (2:1).

Вскоре Гакпо с левого полуфланга пробил значительно выше дальней девятки. А в целом вернулся «Ливерпуль» к игре вторым номером. Выпущенный ещё в перерыве на замену Педру Нету немало активничал, но тщетно. Удары Мадуэке, Палмера, Гюсто, Нету не достигали цели, при этом силы гостями расходовались и уже не восполнялись. Хотя в концовке обе команды взбодрились. Палмер подал справа со штрафного, а Вейга пробил головой над створом. Ещё Нкунку плохо дотянулся до мяча возле левой штанги.

Луис Диас мог напоследок забить в другие ворота, но не попал в правый угол. «Ливерпуль» вернул себе в турнирной таблице чемпионата ненадолго утрачивавшееся первое место. Через неделю он в АПЛ сыграет с «Арсеналом», тогда как «Челси» – с «Ньюкаслом». Пред тем «Ливерпуль» в Лиге чемпионов сразится с «РБ Лейпцигом», а «Челси» померится силами с «Панатинаикосом».

Кирилл Иванцов