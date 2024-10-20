Стоунс — о победном голе: «Мы очень старались улучшить нашу игру на стандартах»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс высказался о стандартных положениях команды.

В матче восьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одолел на выезде «Вулверхэмптон» со счетом 2:1. Победный мяч «горожане» забили на 90+4-й минуте после подачи углового. Автором гола стал Стоунс.

— Мы очень старались улучшить нашу игру на стандартах, чтобы извлекать максимум пользы из этих ситуаций. Надеюсь, что наш гол станет началом для многих других голов. Стандарты – важная часть игры, причем у любых ворот, — приводит слова Стоунса BBC Sport.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, имея в копилке 20 очков. Следующим соперником «горожан» в рамках чемпионата станет «Саутгемптон».