Форвард «Ливерпуля» Жота травмировался в матче с «Челси»

Центральный нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота получил травму в матче восьмого тура Английской премьер-лиги с лондонским «Челси».

В самом начале матча Жота получил повреждение после контакта с Адарабиойо, однако продолжал играть до 30-й минуты. Доиграть тайм форвард все же не смог, поэтому попросил замену. Вместо него на поле вышел Дарвин Нуньес.

Встреча между «Ливерпулем» и «Челси» продолжается в эти минуты. На данный момент мерсисайдцы впереди со счетом 1:0.

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