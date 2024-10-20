Гвардиол: «Нужно отдать должное «Вулверхэмптону»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в матче восьмого тура чемпионата Англии.

Гвардиол провел на поле все 90 минут и отметился одним забитым мячом. Автором второго гола стал Стоунс.

— Честно говоря, до того, как мы пропустили гол, у меня было ощущение, что мы контролировали игру. Я не знаю, как «Вулверхэмптон» находил в себе столько сил обороняться на протяжении нескольких минут, а после выбегал в контратаки. Мы должны отдать им должное, — приводит слова Гвардиола BBC 5 Live Sport.

В следующем туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» встретится с «Саутгемптоном».