Гвардиола: «Мы не привыкли вытаскивать матчи в концовке, как это делал Клопп в «Ливерпуле»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после волевой победы над «Вулверхэмптоном».

Встреча восьмого тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». Решающий мяч был забит на 90+4-й минуте поединка.

«Мы не привыкли вытаскивать матчи в концовке, как это часто делал Юрген Клопп в «Ливерпуле». Вышедшие игроки были невероятны, поэтому особенно приятно победить таким образом», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В настоящий момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 20 очков.

В следующем туре подопечные Гвардиолы примут у себя дома «Саутгемптон».