«Манчестер Сити» только на 90-й минуте обыграл главного аутсайдера

«Вулверхэмптон» становится для «Манчестер Сити» неудобным соперником. Если раньше «горожане» громили соперника где угодно, то во втором выездном поединке подряд испытывают проблемы. Так было и в матче восьмого тура Премьер-лиги.

Уже на седьмой минуте Нелсон Семеду выполнил резаную передачу с правого фланга, мяч прошёл мимо нескольких футболистов, а находившийся ближе к дальней штанге Йорген Ларсен спокойно в касание переправил его в цель - 1:0. Вскоре провал обороны «Манчестер Сити» по центру, Семеду выскочил один на один, сблизился с Эдерсоном Мораесом, но следовало ему бить по воротам раньше, а то в ближнем бою он не смог переиграть вратаря гостей. На 33-й минуте с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади направил мяч в правую девятку Йошко Гвардиол - 1:1. Савио пробил с 17 метров в левый нижний угол - вратарь Жозе Са отвёл угрозу на угловой.

Во втором тайме Рубен Диаш издали приложился низом в правую часть створа - кипер упал куда надо и отразил мяч на угловой. С правой стороны дошёл мяч до Савио, а тот из левой части чужой штрафной площади в касание пробил обводящим ударом мимо дальней штанги. На 90-й минуте четвёртый подряд угловой у «Манчестер Сити», Фил Фоден выполнил подачу, и Джон Стоунс переправил мяч головой в ворота - 1:2.

«Сити» вышел на первое место. «Волки» едва не набрали второе очко в сезоне.