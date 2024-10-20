«Ливерпуль» и «Челси» объявили составы на битву в АПЛ

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч восьмого тура между «Ливерпулем» и «Челси».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот включил в стартовый состав таких футболистов: Келлехер, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Собослаи, Джонс, Жота, Гакпо, Салах.

Рулевой «Челси» Энцо Мареска, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих игроков: Санчес, Джеймс, Адарабиойо, Колвилл, Гюсто, Лавиа, Кайседо, Мадуэке, Палмер, Санчо, Джексон.

Матч между «Ливерпулем» и «Челси» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.