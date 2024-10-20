«Реалу» придётся заплатить больше 70 млн евро за игрока АПЛ

«Реал» изучает трансферный рынок, рассчитывая подписать нового футболиста на правый фланг обороны. Появляется информация об интересе мадридского клуба к Педро Порро из английского «Тоттенхэма».

При этом потенциальный трансфер Порро будет дорогостоящим. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на GiveMeSport, «Тоттенхэм» будет запрашивать за 25-летнего испанца более 60 миллионов фунтов, то есть больше 72 миллионов евро.

Всего за «Тоттенхэм» Педро Порро провёл 63 официальных матча, в которых забил восемь голов и отдал десять голевых передач на партнёров.