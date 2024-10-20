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В «Челси» приняли решение по Палмеру

20 Октября 2024 • 16:08 Комментировать

В прессе появилась информация о желании «Манчестер Сити» вернуть в свои ряды атакующего полузащитника Коула Палмера. Поговаривают, что «горожане» были бы готовы заплатить за своего воспитанника большие деньги, учитывая его возможности заменить Кевина де Брёйне.

Впрочем, как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, «Челси» ничего не хочет слышать о продаже Палмера. 22-летний футболист стал лидером лондонской команды, и клуб настроен строить проект вокруг Палмера.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Коула Палмера в 90 миллионов евро. В сезоне 2024/2025 футболист провёл девять матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач на партнёров.

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