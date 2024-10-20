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Назван ещё один претендент на трансфер Та

20 Октября 2024 • 15:05 Комментировать

Защитник Джонатан Та не будет продлевать контракт с «Байером» и в следующем сезоне перейдёт в более статусную команду, о чём ранее рассказывал агент футболиста. В списке клубов, которым интересен Та, произошло пополнение. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, 28-летний игрок сборной Германии находится на радаре лондонского «Тоттенхэма».

Ранее слухи связывали Джонатана Та с такими клубами, как «Бавария», «Барселона», «Реал», «Ювентус» и «Ливерпуль».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джонатана Та в 30 миллионов евро.

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