«Манчестер Сити» объявил состав на матч АПЛ против «волков»

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить с первых минут на игру против «волков» таких футболистов:

Эдерсон, Льюис, Стоунс, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Гюндоган, Бернарду Силва, Савиньо, Доку, Холанн.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля» на одно очко.