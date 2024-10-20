«Барселона» может сорвать трансфер «Реала»

Будущее защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда остаётся обсуждаемым. Действующий контракт 26-летнего футболиста с мерсисайдским клубом рассчитан до конца сезона. Слухи ранее активно связывали Александер-Арнольда с «Реалом», но в последнее время на горизонте появляются и другие клубы.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, в гонку за Александер-Арнольдом включились «Бавария» и «Барселона». Словом, каталонский клуб может помешать трансферу англичанина в «Реал».

За первую команду «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд провёл 319 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 83 голевых паса.