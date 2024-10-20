Погребняк планирует посетить большой матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк рассказал о планах посетить большой матч Английской премьер-лиги.

«Хочу посетить какой-нибудь большой английский матч. 15 декабря будут играть «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Планирую там присутствовать», - цитирует Погребняка Sport24.

Стоит отметить, что по ходу карьеры Павел Погребняк поиграл за две английские команды – за «Фулхэм» и «Рединг». Если брать Премьер-лигу, то Погребняк провёл в этом турнире 41 матч, в которых забил 11 голов. Профессиональную карьеру нападающий завершил летом 2021 года после периода в «Урале».