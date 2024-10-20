Палмер высказался о «Золотом мяче»

Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер поделился мнением о «Золотом мяче».

«Включение в список претендентов на «Золотой мяч» - большое признание для меня в начале карьеры. Это огромная честь для футболиста. Я верю, что благодаря своему упорству и стабильности смогу выиграть эту награду», - передает слова полузащитника The Telegraph.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 22-летний хавбек провел семь поединков. Палмер записал на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач.

В ближайшем матче АПЛ «пенсионеры» на выезде встретятся с «Ливерпулем». Игра пройдет 20 октября и начнется в 18:30 мск.