Гвардиола объяснил, почему не пошёл бы путём Клоппа

По завершению сезона 2023/2024 Юрген Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля». С начала 2025 года немец будет работать главой футбольного отдела в системе «Ред Булл». Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему не пошёл бы таким путём.

«Мне нравится зелёная трава. Быть человеком в галстуке – это не для меня. Я бы постоянно критиковал своего тренера! Я не могу этого делать. Мне нравится приходить на работу по утрам – мне это нравится! Это главная причина, по которой я работаю тренером», - слова Гвардиолы приводит портал Goal.

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.