Эмери назвал имя лучшего вратаря в мировом футболе

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о вратаре команды Эмилиано Мартинесе после гостевого матча с лондонским «Фулхэмом» (3:1).

«Мартинес показывает отличную игру. Мы всегда нуждаемся в его помощи. За «Астон Виллу» играет лучший вратарь в мире – это Эмилиано. Он тот, кто может спасти нас в подобных матчах», - передает слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

После победы «Астон Вилла» набрала 17 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Мартинес провел восемь поединков, в которых пропустил десять мячей. В двух матчах аргентинец отстоял на ноль.