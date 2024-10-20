«Манчестер Сити» нашёл замену Родри, но «Реал» может сорвать трансфер

Опорный полузащитник «Торино» Самуэле Риччи попал в сферу интересов одного из сильнейших клубов Английской премьер-лиги – «Манчестер Сити».

По информации журналистов портала Todofichajes, «горожане» рассматривают итальянского хавбека в качестве замены испанцу Родри Эрнандесу, выбывшему до конца сезона из-за травмы крестообразных связок. Трансферная стоимость Риччи оценивается в 28 миллионов евро. Его контракт с туринским клубом рассчитан до середины 2026 года.

Также в трансфере итальянца заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» могут помешать планам «Манчестер Сити».