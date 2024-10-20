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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Преимущества Тухеля, которые помогут ему в сборной Англии

20 Октября 2024 • 11:05 Комментировать

Вот и получила сборная Англии нового тренера. Им оказался Томас Тухель. Данное назначение подталкивает к целой куче мыслей, которые мы и озвучим. В них есть аргументы за и против новоиспечённого тренера «трёх львов».

Недостаток Тухеля

Нельзя не отметить, что Томас Тухель никогда не работал в сборных. Вдобавок он не является сторонником смелого и агрессивного футбола. Этим Томас будет не сильно отличаться от Саутгейта. И самое главное – эгоцентричность Тухеля. Он конфликтный тренер, а это смерти подобно для национальных команд, где атмосфера ставится во главу угла. Может получиться так, что работа предшественника пойдёт насмарку.

Преимущество

Однако у немца есть одно преимущество, которое подходит английской сборной: он тренер с трофеями. Во всех клубах у Тухеля есть хотя бы один кубок. Это то, чего так недостаёт «трём львам». Безусловно, Томас один из лучших тренеров мира в играх на вылет. С «ПСЖ» он дошёл до финала, а с «Челси» добился триумфа. Стоит заметить, что в этих клубах сложно работать. После него ни у кого из тренеров не получалось давать такие же результаты, какие были у Тухеля. Новый тренер сборной Англии – это специалист, который не падает ниже своего уровня. О его результатах в Париже и Лондоне мы упоминали. С «Баварией» была выиграна Бундеслига. Не было провалов и в Дортмунде. Биография Тухеля указывает на то, что сокрушительного провала на новой работе удастся избежать.

Считаем, что ставка на иностранца была сделана правильно, так как в Англии пока что нет тренера мирового уровня. Выбор в пользу немца логичен и в том плане, что со многими игроками сборной он знаком. Данный фактор вполне может снизить вероятность конфликтов. Томас тренировал Гарри Кейна в «Баварии», работал в Английской премьер-лиге и отлично знает английский язык.

Большой плюс Тухеля как специалиста в том, что он гибок в тактическом плане. Он не привязан к какой-либо одной схеме. Томас умеет играть как от себя, так и от противников. Мы видели его и как атакующего тренера-догматика, и как тренера с оборонительным уклоном.

Всё может быть напрасно

Понятно, что большинство фанатов английской сборной боятся, что Тухель может навредить из-за своего характера. Да, такая вероятность существует. Но есть одно но. Если конфликту быть, то наверняка он разгорится до мундиаля, и тогда будет шанс сделать рокировку. На самом же Чемпионате мира вряд ли что-то произойдёт, так как все понимают, что это то время, когда нужна максимальная сплочённость.

Английская федерация хоть и пошла на риск, однако он оправдан. Футбольная жизнь показывает, что без рисков невозможно прийти к триумфу.

Антон Карасевич

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