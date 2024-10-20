Звезду «Манчестер Юнайтед» Фернандеша хотят два суперклуба

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может покинуть английский гранд в ближайшем будущем. Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах звездного игрока заинтересованы два европейских суперклуба. Речь идет о каталонской «Барселоне» и мюнхенской «Баварии».

Бруну является футболистом «красных дьяволов» с января 2020 года. Срок действующего трудового договора между португальцем и манкунианцами истекает в 2027-м. Трансферная стоимость игрока составляет 65 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ 30-летний хавбек провел восемь матчей и сделал два ассиста.