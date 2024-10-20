Стало известно, куда может уйти Артета из «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета может в будущем поработать на уровне национальных команд, об этом рапортует deadlinedaylive.

Как стало известно источнику, испанский специалист может возглавить сборную Англии через несколько лет. Напомним, что на днях было объявлено о назначении немецкого специалиста Томаса Тухеля на пост рулевого «трёх львов». Он начнет работать с 2025 года. Сейчас и. о. главного тренера англичан является Ли Карсли.

Напомним, что Артета занимает пост главного тренера «канониров» с декабря 2019 года. В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте в АПЛ.