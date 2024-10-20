«Манчестер Сити» может продать важного игрока - названо имя

Фланговый защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер может сменить клубную прописку летом следующего года.

Как информирует deadlinedaylive, английский гранд может продать латераля в Саудовскую Аравию. Заинтересованность в услугах Уокера проявляет «Аль-Ахли». Сумма потенциальной сделки оценивается примерно в 17 миллионов евро.

В составе «Манчестер Сити» 34-летний защитник выступает с лета 2017 года. Срок действующего контракта между клубом и игроком рассчитан до середины 2026-го.

В текущем розыгрыше АПЛ Кайл поучаствовал в пяти встречах, в которых не отметился голевыми действиями.