Павлюченко предсказал, как закончится матч «Ливерпуль» - «Челси»

В очередном туре Английской премьер-лиги состоится встреча «Ливерпуля» и лондонского «Челси». Об этом поединке высказал мнение бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко.

«Обе команды находятся в хорошей форме, почти только выигрывают. Рискну и предположу, что они не определят тут победителя. Моя ставка - ничья», - приводятся слова Павлюченко на страницах «Всепроспорт».

Матч «Ливерпуль» - «Челси» состоится на стадионе «Энфилд» сегодня, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают первое место в таблице Премьер-лиги, а гости находятся на шестой строчке.