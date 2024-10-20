Гвардиола высказался о невостребованности английских тренеров в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не понимает, почему в Английской премьер-лиге так мало местных наставников.

В настоящий момент только в четырёх из 20 клубов АПЛ должность рулевого занимает англичанин. Тренером сборной Англии также будет иностранец – с января пост займёт Томас Тухель из Германии.

«Я говорил со своими игроками о Гарете Саутгейте и Ли Карсли, и они высоко их оценивали. Это действительно хорошие специалисты. Я не знаю, почему это происходит [дефицит тренеров-англичан в АПЛ].

Возможно ли, что однажды в лиге не останется ни одного главного тренера из Англии? Надеюсь, нет!» – передаёт City Xtra высказывания Гвардиолы.