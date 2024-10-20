Мареска: «В современном футболе недостаточно хорошо обращаться с мячом»

Рулевой «Челси» Энцо Мареска поведал о важности работы без мяча в современном футболе.

Итальянец признался, что ждёт от всех атакующих игроков своей команды предельной самоотдачи при обороне.

«Не думаю, что в футболе достаточно одного таланта. Нужно нечто большее. Сейчас я говорю не только о Палмере, а обо всех наших атакующих игроках. Вы видите, как Мадуэке возвращается назад, когда это необходимо. Он хорош не только из-за голов.

Именно это нам нужно и от всех остальных – Нету, Фелиша, Нкунку, Мудрика, Санчо. В наши дни в футболе недостаточно хорошо обращаться с мячом – нужно уметь работать и с ним, и без него», – приводит PA Sport слова Марески.