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Мареска: «В современном футболе недостаточно хорошо обращаться с мячом»

20 Октября 2024 • 02:45 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
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Через 14 ч. 57 мин.

Рулевой «Челси» Энцо Мареска поведал о важности работы без мяча в современном футболе.

Итальянец признался, что ждёт от всех атакующих игроков своей команды предельной самоотдачи при обороне.

«Не думаю, что в футболе достаточно одного таланта. Нужно нечто большее. Сейчас я говорю не только о Палмере, а обо всех наших атакующих игроках. Вы видите, как Мадуэке возвращается назад, когда это необходимо. Он хорош не только из-за голов.

Именно это нам нужно и от всех остальных – Нету, Фелиша, Нкунку, Мудрика, Санчо. В наши дни в футболе недостаточно хорошо обращаться с мячом – нужно уметь работать и с ним, и без него», – приводит PA Sport слова Марески.

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Евро-Футбол.Ру,
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