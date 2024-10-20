Гвардиола рассказал, как на него повлияли Моуринью, Клопп и Артета

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал тренеров-соперников, оказавших на него наибольшее влияние.

53-летний испанский специалист признался, что не смог бы достичь нынешнего уровня без помощи своих главных конкурентов.

«Мои соперники сделали меня сильнее как тренера. Юрген Клопп сделал меня сильнее, Жозе Моуринью – тоже. Сейчас меня делает сильнее Микель Артета. Нам это нужно»! – поведал Гвардиола на пресс-конференции в преддверии матча Премьер-лиги против «Вулверхэмптона», который состоится в воскресенье.

«Манчестер Сити» занимает второе место в текущей турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Ливерпуля» после семи проведённых игр составляет одно очко.