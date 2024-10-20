Грилиш: «Манчестер Сити» всегда «оживает» в конце сезона»

Футболист «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о способности команды прибавлять в концовке сезона.

В настоящий момент «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 17 набранными очками после семи проведённых встреч. Выше располагается «Ливерпуль», в активе которого 18 баллов.

«Мы всегда уверены в себе. Когда дело доходит до концовки – самой важной части сезона, – мы оживаем. Это происходило каждый год с момента моего прихода в клуб. В апреле и мае мы выступаем по-настоящему здорово, выигрываем много матчей подряд. Именно это помогает нам выигрывать чемпионский титул АПЛ», – передаёт City Zone слова Грилиша.

В воскресенье команда Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде против «Вулверхэмптона». Встреча стартует в 16:00 по московскому времени.