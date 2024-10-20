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Скауты топ-клубов Серии А и АПЛ следят за бывшим полузащитником «Реала»

20 Октября 2024 • 02:09 Комментировать
Комо
1:1
Парма

Футболист «Комо» Николас Пас привлёк внимание представителей топ-клубов.

Аргентинец перебрался в итальянский клуб минувшим летом из мадридского «Реала». В «Комо» молодой игрок сходу начал проявлять себя, а в субботнем матче против «Пармы» ему удалось забить дебютный гол в Серии А. Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, за выступлениями Паса наблюдают скауты «Милана», «Ювентуса», «Наполи» и лондонского «Арсенала». Впрочем, подписать 20-летнего хавбека будет нелегко, поскольку у «Реала» есть опция первоочерёдного обратного выкупа своего воспитанника.

В активе Николаса Паса не только один забитый гол, но и три результативные передачи в семи поединках Серии А.

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