Скауты топ-клубов Серии А и АПЛ следят за бывшим полузащитником «Реала»

Футболист «Комо» Николас Пас привлёк внимание представителей топ-клубов.

Аргентинец перебрался в итальянский клуб минувшим летом из мадридского «Реала». В «Комо» молодой игрок сходу начал проявлять себя, а в субботнем матче против «Пармы» ему удалось забить дебютный гол в Серии А. Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, за выступлениями Паса наблюдают скауты «Милана», «Ювентуса», «Наполи» и лондонского «Арсенала». Впрочем, подписать 20-летнего хавбека будет нелегко, поскольку у «Реала» есть опция первоочерёдного обратного выкупа своего воспитанника.

В активе Николаса Паса не только один забитый гол, но и три результативные передачи в семи поединках Серии А.