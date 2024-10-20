«Ливерпуль» – «Челси»: Возможные стартовые составы на топовый матч РПЛ

В восьмом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на своём стадионе сыграет с лондонским «Челси». Издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные стартовые составы команд на этот матч.

«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Ибраима Конате, Александер-Арнольд, Макаллистер, Гравенберх, Луис Диас, Собослаи, Салах, Жота.

«Челси»: Роберт Санчес, Вейга, Колвилл, Адарабиойо, Гюсто, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Санчо, Палмер, Мадуэке, Николас Джексон.

За «Ливерпуль» не смогут сыграть из-за травм вратарь Алиссон Бекер и хавбек Харви Эллиотт. Под вопросом участие в матче полузащитника Ватару Эндо и вингера Федерико Кьезы.

В стане «Челси» на предстоящий матч дисквалифицированы защитники Марк Кукурелья и Уэсли Фофана. Вернулся в строй игрок обороны Рис Джеймс, при этом играть дважды в неделю ему не рекомендовано.

Команды провели по семь матчей в текущем сезоне АПЛ. У «Ливерпуля» 18 очков, у «Челси» 14 баллов. В предыдущем туре «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» (1:0), а «Челси» не победил «Ноттингем Форест» (1:1).

Матч «Ливерпуль» – «Челси» пройдёт сегодня, 20 октября, на «Энфилд Роуд». Стартовый свисток состоится в 18:30 по московскому времени. За ходом игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов