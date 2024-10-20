Гвардиола ответил на сравнения с Фергюсоном

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о сравнениях с легендарным экс-тренером сэром Алексом Фергюсоном.

Испанца часто называют самым успешным наставником в истории Премьер-лиги после Фергюсона, долгие годы возглавлявшего «Манчестер Юнайтед».

«Сэр Алекс – лучший в этой стране и во всём мире. Просто посмотрите на его трофеи. Быть в одном ряду с одним из величайших тренеров всех времён – огромная честь. Для меня этого не просто достаточно, а более чем достаточно.

Это [признание величайшим] не то, что меня мотивирует. Я хочу быть счастливым каждый день, когда прихожу сюда. Конечно, завоевание трофеев повышает шансы сохранить работу, но на этом всё. Это не доставляет мне удовольствия», – цитирует City Xtra Гвардиолу.