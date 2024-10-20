Мареска сравнил Салаха и Палмера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сравнил форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха с полузащитником своей команды Коулом Палмером.

В воскресенье «Ливерпуль» примет на своём поле «Челси» в матче восьмого тура Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

«Когда речь идёт о Салахе, нельзя судить по одному или двум сезонам – нужно говорить о семи-восьми годах, которые он провёл в «Ливерпуле». В течение этого периода он был одним из лучших игроков, одним из важнейших для своей команды.

Палмер был для «Челси» таким же игроком в прошлом сезоне, и он делает то же самое сейчас. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе в ближайшие пять-десять лет, выступая за нас», – приводит Daily Star слова Марески.