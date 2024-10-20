Гвардиола рассказал, при каком условии завершит карьеру тренера

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему своей мотивации.

Действующий контракт главного тренера «горожан» истекает по окончании сезона. Остаётся неизвестным, чем будет заниматься испанец в дальнейшем.

«Мне нравится приходить на работу – я в восторге от этого! Я думаю о соперниках, о тренировках – и всё это мне нравится. Это главная причина, почему я работаю тренером. Когда я перестану это чувствовать, я не просто уйду из «Манчестер Сити», а вообще закончу с этим делом», – передаёт City Xtra заявление Гвардиолы, занимающего свой пост с лета 2016 года.

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт выездной матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.