Артета высказался о поражении «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о проигранном матче против «Борнмута» (0:2).

Уже на 30-й минуте с поля был удалён защитник «канониров» Вильям Салиба, получивший прямую красную карточку. «Вишни» одержали победу благодаря голам Райана Кристи и Джастина Клюйверта на 70-й и 79-й минутах.

«Мы очень разочарованы результатом и тем, что нам снова пришлось играть в таких условиях [вдесятером]. Это просто несчастный случай, я не могу винить команду за нехватку самоотдачи.

Сегодня мы допустили две ошибки, которые, к сожалению, стоили нам трёх очков.

Я не могу оценивать игру, так как мы провели 65 минут в меньшинстве в гостях. Добиться результата при таких раскладах – почти невыполнимая задача», – приводит Football.London слова Артеты.