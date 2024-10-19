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Артета высказался о поражении «Арсенала»

19 Октября 2024 • 23:45 Комментировать (1)
Борнмут
2:0
Арсенал

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о проигранном матче против «Борнмута» (0:2).

Уже на 30-й минуте с поля был удалён защитник «канониров» Вильям Салиба, получивший прямую красную карточку. «Вишни» одержали победу благодаря голам Райана Кристи и Джастина Клюйверта на 70-й и 79-й минутах.

«Мы очень разочарованы результатом и тем, что нам снова пришлось играть в таких условиях [вдесятером]. Это просто несчастный случай, я не могу винить команду за нехватку самоотдачи.

Сегодня мы допустили две ошибки, которые, к сожалению, стоили нам трёх очков.

Я не могу оценивать игру, так как мы провели 65 минут в меньшинстве в гостях. Добиться результата при таких раскладах – почти невыполнимая задача», – приводит Football.London слова Артеты.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Борнмут ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
19 Октября 2024 в 23:49
Не пи..ди.. Иди тренируй.. 🤭
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