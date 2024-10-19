Мбаппе обошёл Холанна в списке лучших бомбардиров Европы в 2024 году

Килиан Мбаппе отметился очередным забитым мячом за мадридский «Реал».

Француз открыл счёт в поединке Ла Лиги против «Сельты», поразив ворота на 20-й минуте. Для 25-летнего футболиста это восьмой гол в цветах «Реала» и 30-й на клубном уровне с начала текущего года.

Именно Мбаппе лидирует в списке лучших бомбардиров 2024 года среди представителей пяти ведущих европейских лиг, отмечает Madrid Zone. Лидер атаки «сливочных» опередил Эрлинга Холанна, забившего за «Манчестер Сити» 29 раз.

Напомним, до перехода в «Реал» Килиан Мбаппе выступал за «ПСЖ». Летом испанский гранд подписал звёздного нападающего в качестве свободного агента.