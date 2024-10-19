Ван Дейк признался, что впечатлён «Челси»

Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк оценил силу лондонского «Челси».

Коллектив Арне Слота примет «синих» в родных стенах в воскресном поединке Премьер-лиги, который стартует в 18:30 по московскому времени.

«Я впечатлён прогрессом «Челси» в текущем сезоне. Сейчас к ним приковано не так много внимания со стороны прессы, но мы, конечно, не будем их недооценивать», – заявил ван Дейк в предматчевой беседе со СМИ.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 18 набранными очками после семи туров, «Челси» – шестой с 14 баллами в активе.

С нынешней кампании лондонский коллектив возглавляет Энцо Мареска.