Тренер «Борнмута» Ираола высказался о победе над «Арсеналом»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола оценил выступление своей команды в поединке с лондонским «Арсеналом» (2:0).

«Канониры» остались вдесятером на 30-й минуте, когда с поля был удалён защитник Вильям Салиба. На 70-й минуте счёт открыл Райан Кристи, а спустя ещё девять минут Джастин Клюйверт закрепил победу «вишен», реализовав пенальти.

«Мы хорошо провели первые полчаса, а затем в ход игры вмешалось удаление. Мы должны были контролировать ситуацию, не теряя самообладания, потому что «Арсенал» может быть опасен даже в меньшинстве.

Мы упустили несколько хороших моментов, и нам пришлось набраться терпения, сохранить ясную голову. Конечно, удаление в составе соперника упростило нам задачу, но это ещё не гарантировало победу. Нужно было довести дело до конца – мы смогли это сделать», – поведал в интервью Sky Sports Ираола.