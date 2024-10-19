Райс – о поражении «Арсенала»: «Мы снова наказали себя сами»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал неудачу команды в матче с «Борнмутом» (0:2).

«Канониры» остались в меньшинстве уже на 30-й минуте – красную карточку получил Вильям Салиба. Вплоть до 70-й минуты на табло сохранялся счёт 0:0, после чего «вишни» забили дважды в течение десяти минут и забрали три очка.

«Мы наказали сами себя [удалением] уже в третий раз за восемь туров. В матчах с «Брайтоном» и «Манчестер Сити» это сошло нам с рук. «Борнмут» продолжал атаковать и добился своего.

Я горжусь командой, ведь мы сражались вдесятером, но мы должны перестать совершать такие ошибки – нужно доигрывать матчи в полном составе, а иначе одерживать победы будет проблематично», – заявил в интервью Sky Sports Райс.