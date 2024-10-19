«Арсенал» проиграл впервые за полгода

Сегодня, 19 октября, «Арсенал» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче восьмого тура Английской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Оба мяча были забиты во втором тайме. Стоит сказать, что с 30-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве.

Для «канониров» это поражение стало первым в текущем сезоне чемпионата Англии. Более того, подопечные Микеля Артеты проиграли впервые с апреля.

Отметим, что единственным клубом, который не проигрывал в этом розыгрыше АПЛ, остался «Манчестер Сити».

22 октября «Арсенал» примет «Шахтёр» в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.