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Звезда «Кристал Пэлас» планирует уйти в 2025 году – интерес проявляют три топ-клуба АПЛ

19 Октября 2024 • 21:32 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Кристал Пэлас
1 2.55 X 3.30 2 2.95
21.10 22:00

Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе готов сменить клуб в следующем году.

26-летний футболист мог покинуть ряды «орлов» ещё в начале текущего сезона, но никто из претендентов не решился активировать пункт отступных на сумму в 68 млн фунтов стерлингов (более 80 млн евро). По данным журналиста Экрема Конура, англичанин готов совершить переход в 2025 году. Интерес к игроку проявляют «Ливерпуль», «Манчестере Сити» и «Тоттенхэм».

Эберечи Эзе стал автором трёх забитых мячей и одного результативного паса в девяти матчах нынешней кампании за «Кристал Пэлас». Стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.

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Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Сити Кристал Пэлас Эберечи Эзе трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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