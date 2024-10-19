Звезда «Кристал Пэлас» планирует уйти в 2025 году – интерес проявляют три топ-клуба АПЛ

Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе готов сменить клуб в следующем году.

26-летний футболист мог покинуть ряды «орлов» ещё в начале текущего сезона, но никто из претендентов не решился активировать пункт отступных на сумму в 68 млн фунтов стерлингов (более 80 млн евро). По данным журналиста Экрема Конура, англичанин готов совершить переход в 2025 году. Интерес к игроку проявляют «Ливерпуль», «Манчестере Сити» и «Тоттенхэм».

Эберечи Эзе стал автором трёх забитых мячей и одного результативного паса в девяти матчах нынешней кампании за «Кристал Пэлас». Стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.