«Борнмут» в большинстве добыл победу над «Арсеналом»

В восьмом туре Премьер-лиги Англии «Арсенал» гостил у «Борнмута» и ничего не показал, проведя две трети матча вдесятером.

На 30-й минуте Вильям Салиба на своей половине поля руками на газон уложил Эванилсона, срывая выход один на один с голкипером, а судья показал лишь желтую карточку. После просмотра видеоповтора рефери изменил свое решение и показал Салиба прямую красную карточку. Выиграл подбор на линии штрафной Микель Мерино после неудачного выноса защитника, но пробил с разворота рядом с ближней штангой. Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Антуан Семеньо, уложил на замахе защитника на газон и пробил в ближний угол, но справился вратарь. Отдавал пас Семеньо с левого фланга в центр штрафной, где пробил с ходу Маркус Тавернер, но угодил точно в вышедшего из ворот кипера.

Во втором тайме Семеньо пробивал по воротам из пределов штрафной после паса от Данго Уттара, но каким-то чудом не попал он в створ ворот. После ошибки вратаря хозяев перехватил мяч Мерино и выдал поперек на Габриэла Мартинелли, но исправился голкипер и в прыжке потащил удар бразильца. На 70-й минуте после подачи со штрафного на ближней штанге зацепился за мяч Джастин Клюйверт и выдал пас в центр на Райана Кристи, который без сопротивления пробил точно в ближнюю девятку - 1:0. Вскоре уверенно реализовал пенальти Клюйверт, разведя мяч и голкипера по разным углам, - 2:0.

«Арсенал» остается в очке от лидирующего «Ливерпуля», «Борнмут» уже десятый.