Тен Хаг обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к болельщикам команды после волевой победы над «Брентфордом» (2:1).

«Я очень рад за наших болельщиков. Они всегда поддерживают нас, даже когда всё складывается против нас. Они остаются с нами и поддерживают. Мы сегодня хотим сказать им спасибо за поддержку. Думаю, эта поддержка стала одной из причин, по которой мы прибавили сразу после перерыва», - сказал тен Хаг в интервью BBC Match of the Day.

Теперь «Манчестер Юнайтед» будет готовиться к гостевому матчу против «Фенербахче» в Лиге Европы. Команды сыграют в четверг, 24 октября.