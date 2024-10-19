«Пропустили несправедливый гол»: Тен Хаг прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед»

В субботу «Манчестер Юнайтед» добился волевой победы над «Брентфордом» со счётом 2:1. После игры рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг дал комментарий.

«Мы рады выиграть. В «Манчестер Юнайтед» нужно не только побеждать, но и развлекать фанатов. Думаю, сегодня для всех приятный день. Мы пропустили несправедливый гол, после чего во втором тайме показали единство. Мы проявили решимость и забили два прекрасных гола.

Гол «Брентфорда»? Судья убрал с поля нашего игрока, у него была сухая кровь. В критический момент – «Брентфорд» силён на угловых – они вывели одного из лучших наших игроков в плане игры головой. «Брентфорд» воспользовался этим. Конечно, мы были расстроены и злы. Но для нас это стало топливом», - сказал тен Хаг BBC Match of the Day.