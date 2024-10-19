«Арсенал» остался в меньшинстве в первом тайме матча с «Борнмутом»

Сегодня, 19 октября, лондонский «Арсенал» проводит выездной матч восьмого тура Английской премьер-лиги с «Борнмутом».

На данный момент идет первый тайм, счет в матче пока не открыт – 0:0.

На 29-й минуте встречи защитник «Арсенала» Вильям Салиба с помощью рук уложил на газон соперника, сорвав выход на один на один. За данное нарушение футболист увидел перед собой желтую карточку, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр Роберт Джонс изменил свое решение и удалил игрока.

Следить за матчем «Борнмут» - «Арсенал» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.