«Эвертон» уверенно одолел конкурентов из «Ипсвича»

Расположившиеся в таблице Премьер-лиги Англии над трио неудачников «Ипсвич» и «Эвертон» играли в восьмом туре. Команды создали не так много, при этом «ириски» гораздо точнее наносили удары.

На пятой минуте Джек Кларк должен был открывать счет, но пробил без помех рядом с каркасом. А вот Ильман Ндиайе сыграл индивидуально здорово и был вознагражден голом - 0:1. Точку поставил на 40-й минуте Майкл Кин - 0:2.

«Эвертон» набрал восемь очков и остался пятым с конца. Соперник идет следом с четырьмя баллами.