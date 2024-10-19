«Эвертон» уверенно одолел конкурентов из «Ипсвича»

Расположившиеся в таблице Премьер-лиги Англии над трио неудачников «Ипсвич» и «Эвертон» играли в восьмом туре. Команды создали не так много, при этом «ириски» гораздо точнее наносили удары.
На пятой минуте Джек Кларк должен был открывать счет, но пробил без помех рядом с каркасом. А вот Ильман Ндиайе сыграл индивидуально здорово и был вознагражден голом - 0:1. Точку поставил на 40-й минуте Майкл Кин - 0:2.
«Эвертон» набрал восемь очков и остался пятым с конца. Соперник идет следом с четырьмя баллами.
Протокол игры
|17'Ндиайе Ильман (0:1)
|40'Кин Майкл (0:2)
Мурич Ариянет•Берджесс Кэмерон•О'Ши Дара63' (Кларк Гарри (63') •Вулфенден Люк•Дэвис Лейф•Морси Сэм•Филлипс Кэлвин71' (Шмодикс Сэмми (71') •Бёрнс Уэс63' (Чаплин Конор (63') •Хатчинсон Омари•Кларк Джек71' (Тейлор Джек (71') • 90'Делап Лиам79' (Хирст Джордж (79')
Пикфорд Джордан•Янг Эшли•Кин Майкл• 24'Тарковски Джеймс•Миколенко Виталий•Дукуре Абдулай•Гуэйе Идрисса•Харрисон Джек•Макнил Дуайт•Ндиайе Ильман82' (Мангаля Орель (82') •Калверт-Льюин Доминик
19 октября. Стадион "Портман Роад" (Ипсвич).
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