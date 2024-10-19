​Эмери рассказал о неожиданных проблемах в тренировках с «Астон Виллой»

Баскский наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери поведал о неожиданных сложностях, с которыми ему приходится сейчас сталкиваться в ходе подготовительных процессов. По словам Эмери, речь идёт о проблемах с освещением - в Англии рано темнеет.

- В другой стране всё другое, работа другая, еда другая. В Англии трудно тренировать после обеда, быстро темнеет, а наша тренировочная база не оборудована необходимой светотехникой. Я очень хочу, чтобы её установили, мы выступаем в Лиге чемпионов и должны тренироваться усерднее, - цитирует слова Эмери испанский телеканал TVE.

Эмери возглавил «Астон Виллу» осенью 2022 года.